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Ялта — в топе популярных оздоровительных маршрутов в дни зимних каникул. А сейчас — встаньте на весы
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных оздоровительных маршрутов в дни зимних каникул. А сейчас — встаньте на весы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:39 29.12.2023

29 декабря отмечают День «Встань на весы». Самое время, ведь впереди новогодние праздники, после которых можно будет взвеситься еще раз и «почувствовать разницу». Однако эта разница может оказаться в вашу пользу — если вы выберете отдых с пользой для собственного здоровья. То есть в местах — где чистый воздух, возможности для спорта и СПА, а также выбор свежих продуктов, которые помогут составить оптимальный режим питания.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ составил список самых популярных направлений  для  оздоровительного отдыха на новогодние и рождественские каникулы 2023/ 2024.   На первом оказался  Сочи, на втором — Геленджик, а на третьем — Кисловодск. Так во сколько же обойдется путешественникам новогодний отдых с пользой для здоровья? — задались вопросом специалисты сервиса. 

Десять самых популярных оздоровительных направлений на зимние каникулы:

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1. Сочи, Краснодарский край ― 4334 р./ 5 ночей*
2. Геленджик, Краснодарский край ― 4377 р. / 4 ночи
3. Кисловодск, Ставропольский край ― 5477 р. / 5 ночей
4. Красная Поляна, Краснодарский край ― 12014 р. / 4 ночи
5. Ялта, Крым ― 4502 р. / 5 ночей
6. Анапа, Краснодарский край ― 3226 р. / 4 ночи
7. Пятигорск, Ставропольский край ― 3857 р. / 5 ночей
8. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 13654 р. / 4 ночи
9. Петрозаводск, Карелия ― 6062 р. / 3 ночи
10. Домбай, Карачаево-Черкесия ― 10558 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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