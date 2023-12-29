Ялта — в топе популярных оздоровительных маршрутов в дни зимних каникул. А сейчас — встаньте на весы

29 декабря отмечают День «Встань на весы». Самое время, ведь впереди новогодние праздники, после которых можно будет взвеситься еще раз и «почувствовать разницу». Однако эта разница может оказаться в вашу пользу — если вы выберете отдых с пользой для собственного здоровья. То есть в местах — где чистый воздух, возможности для спорта и СПА, а также выбор свежих продуктов, которые помогут составить оптимальный режим питания.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ составил список самых популярных направлений для оздоровительного отдыха на новогодние и рождественские каникулы 2023/ 2024. На первом оказался Сочи, на втором — Геленджик, а на третьем — Кисловодск. Так во сколько же обойдется путешественникам новогодний отдых с пользой для здоровья? — задались вопросом специалисты сервиса.

Десять самых популярных оздоровительных направлений на зимние каникулы:

1. Сочи, Краснодарский край ― 4334 р./ 5 ночей*

2. Геленджик, Краснодарский край ― 4377 р. / 4 ночи

3. Кисловодск, Ставропольский край ― 5477 р. / 5 ночей

4. Красная Поляна, Краснодарский край ― 12014 р. / 4 ночи

5. Ялта, Крым ― 4502 р. / 5 ночей

6. Анапа, Краснодарский край ― 3226 р. / 4 ночи

7. Пятигорск, Ставропольский край ― 3857 р. / 5 ночей

8. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 13654 р. / 4 ночи

9. Петрозаводск, Карелия ― 6062 р. / 3 ночи

10. Домбай, Карачаево-Черкесия ― 10558 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки