Ялтинец лишился более 130 тысяч рублей, намереваясь приобрести на торговой площадке оборудование

В дежурную часть полиции г. Ялты обратился 45-летний местный житель, который рассказал, что искал на торговой платформе объявления о продаже станка, но попал на мошенника.
Потерпевший откликнулся на объявление продавца и написал о намерении приобрести товар, последний прислал фотографии, характеристики и точную стоимость. Они договорились, что «продавец» отправит товар из другого города транспортной компанией. Однако, необходимо будет полностью оплатить товар. Мужчина получил видео, как отгружается станок для транспортировки и фотографию накладной на товар. Для оплаты неизвестный отправил мужчине 2 номера банковской карты, на которые нужно было внести оплату. Потерпевший отправил денежные средства в сумме более 130 000 рублей на указанные реквизиты. Спустя время ялтинец посетил транспортную компанию чтобы уточнить, где находится его товар, и получил информацию, что заявка находится в базе, однако он не отправлялся. Далее заявитель написал лжепродавцу, но тот перестал выходить на связь. Спустя время потерпевший понял, что стал жертвой мошенника, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Полицейскими устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.
Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными! Полная оплата до получения товара – частая практика в обычной жизни, однако, такой способ удачно применяют мошенники. Основная задача мошенников, орудующих на подобных платформах – добиться от вас полной оплаты за несуществующий товар.
Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию либо по единому номеру 102, либо обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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