Ялтинец лишился более 130 тысяч рублей, намереваясь приобрести на торговой площадке оборудование

Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейскими устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.

Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными! Полная оплата до получения товара – частая практика в обычной жизни, однако, такой способ удачно применяют мошенники. Основная задача мошенников, орудующих на подобных платформах – добиться от вас полной оплаты за несуществующий товар.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию либо по единому номеру 102, либо обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым