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Ялтинец Михаил Задерий - призёр Республиканского фестиваля «Крымский вундеркинд – 2026»
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялтинец Михаил Задерий — призёр Республиканского фестиваля «Крымский вундеркинд – 2026»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 13:52 05.06.2026

Организатором фестиваля выступил Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования, обеспечивший проведение конкурса и праздничного мероприятия.

По итогам республиканского конкурса одним из лучших участников признан Михаил Задерий — воспитанник театральной студии «Маскарад» (руководитель Таисия Александровна Рэй) и студии журналистики «2×2» (руководитель Эльвира Дамировна Османова) Алупкинского городского дома культуры МБУК «ЯЦКС».

Михаил продемонстрировал высокий уровень подготовки и творческого мастерства, завоевав сразу две награды: первое место в номинации «Мой любимый Крым» и второе место в номинации «Театральное искусство».

Стоит отметить, что юный талант Ялты участвует в конкурсе уже третий год подряд и каждый год входит в число лучших представителей творческой молодёжи Республики Крым, подтверждая своё мастерство и стремление к развитию.

В своей конкурсной работе «Крым. Время быть» Михаил представил историю полуострова через судьбы людей разных эпох — от неандертальца до современности, показав неразрывную связь времён, культур и поколений.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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