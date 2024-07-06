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Ялтинская Единая дежурная диспетчерская служба теперь работает в комфортных условиях
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялтинская Единая дежурная диспетчерская служба теперь работает в комфортных условиях

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 20:34 06.07.2024

Ялтинская единая дежурная диспетчерская служба недавно отпраздновала новоселье.

Переехали сотрудники из арендованного помещения в муниципальное на Дзержинского, 15. Оно больше предыдущего почти втрое, есть здесь и рабочие помещения, и комфортные комнаты отдыха, — по итогам визита в службу сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По словам чиновника, за улучшением условий труда последовало и расширение штата – вместо троих на сутки заступают 6 дежурных, которые, соответственно, принимают и больше звонков, а их летом может поступать до трёх тысяч в неделю.

В свою очередь, заместитель директора МКУ «ЕДДС-Ялта» Виталий Игнатьев сообщил, что существенно улучшились условия труда тех, кто следит за городским видеонаблюдением, а также за движимыми ограничителями проезда (боллардами).

Всего у нас установлено 350 уличных видеокамер. Среди них есть и так называемые «умные», способные распознавать лица людей и регистрационные знаки транспортных средств. Теперь, в новых комфортных условиях, отслеживать всё это нашим сотрудником стало гораздо удобнее, — подчеркнул Виталий Игнатьев.

Он также добавил, что в дальнейшем планируется отремонтировать оставшуюся часть кровли над зданием и навести порядок на территории.

В ходе визита, глава администрации Ялты совместно с руководителями ресурсопоставляющих предприятий в режиме видеоконференцсвязи обсудила с министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Садаклиевым запуск нового портала ЖКХ, где ЕДДС и ресурсопоставляющиие организации будут работать в связке.

Янина Павленко также напомнила, что по номеру 112 можно сообщить о любой внештатной ситуации даже с телефона без сим-карты – звонок поступит в Симферополь, затем заявителя переключат на Ялту.

Для прямой связи непосредственно с ялтинским ЕДДС функционируют телефоны: +7 (3654) 23-93-83, +7978 901-41-12 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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