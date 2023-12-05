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Ялтинская централизованная клубная система — победитель Всекрымского смотра-конкурса

Ялтинская централизованная клубная система — победитель Всекрымского смотра-конкурса

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 19:55 05.12.2023

В Симферополе состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов II Всекрымского смотра-конкурса любительского искусства «Ступени мастерства».

Учредителем творческого проекта является Министерство культуры Республики Крым, а организатором — Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» и органы управления в сфере культуры местных администраций муниципальных образований Республики Крым.

1 место за программу «И гуляет, и поёт родимая сторонка» завоевала Ялтинская централизованная клубная система.  Победу одержала программа «И гуляет, и поёт родимая сторонка». Лауреатами конкурса стали Ирина Михайлова, Елена Бондаренко, Константин Жарков под руководством Лилии Кан. Дипломами отмечены мастера декоративно–прикладного творчества Татьяна Варламова, Александр Куковеров, Нина Андреева, Валентина Добришина, Антонина Савчук, Наталья Гончарова.

Этот проект Минкульта призван еще раз привлечь внимание к сохранению и развитию традиционных жанров народного творчества, народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства! От души поздравляю и горжусь, — отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко. 

Ялтинская централизованная клубная система - победитель Всекрымского смотра-конкурса Ялтинская централизованная клубная система - победитель Всекрымского смотра-конкурса

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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