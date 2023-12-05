Ялтинская централизованная клубная система — победитель Всекрымского смотра-конкурса

1 место за программу «И гуляет, и поёт родимая сторонка» завоевала Ялтинская централизованная клубная система. Победу одержала программа «И гуляет, и поёт родимая сторонка». Лауреатами конкурса стали Ирина Михайлова, Елена Бондаренко, Константин Жарков под руководством Лилии Кан. Дипломами отмечены мастера декоративно–прикладного творчества Татьяна Варламова, Александр Куковеров, Нина Андреева, Валентина Добришина, Антонина Савчук, Наталья Гончарова.

Этот проект Минкульта призван еще раз привлечь внимание к сохранению и развитию традиционных жанров народного творчества, народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства! От души поздравляю и горжусь, — отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта