Ялтинская централизованная клубная система взяла Гран-При фестиваля-конкурса

В Симферополе состоялся Республиканский многожанровый фестиваль-конкурс «ЯТалант». В нём приняли участие солисты и коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система».
Солистка вокального ансамбля «Русские праздники» МБУК «ЯЦКС» Филиал «Ялтинский центр культуры» Екатерина Уманская (руководитель Ирина Михайлова) представила на конкурсе коллектив «Русские праздники» и получила высшую награду фестиваля — Гран-При. Участники народной студии эстрадного вокала (руководитель Хатидже Эюпова) Владислав Олейник и Анжелика Пилипенко стали лауреатами II степени.
Образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки» с номером русский танец «Прогулочка» стали лауреатами I степени, с русским танцем «Топотушки» -лауреатами I степени, с русским танцем с балалайками — лауреатами II степени, с китайским танцем с веерами — лауреатом I степени.
Хореографическая студия «Отражение» филиала № 6 «Симеизкий поселковый клуб» Алина Нашиван соло — лауреат II степени, Доминика Романенко — соло-лауреат III степени, Валерия Кашка — соло — дипломант I степени, Элина Кваша — соло- дипломант I степени (руководитель коллектива Бакыт Шакимов) и студия бального танца «Атмосфера» с номером « Русь» лауреат I степени (руководители Татьяна и Артур Голубенковы).
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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