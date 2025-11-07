Прямо сейчас:
Ялтинские дорожные службы практически завершили подготовку к зиме
07.11.2025

Как подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко, в Ялте сохраняется комфортная осенняя погода, но город уже готов и возможным снегопадам.

За 176 километров дорог (в основном это трасса) отвечает ялтинский филиал «Крымавтодора». Он уже заготовил 512 тонн соли и 280 тонн песка – этого с запасом хватит на весь зимний период. В гололед на дороги готовы выйти 5 комбинированных машин, самосвал и погрузчик.

При острой необходимости прибудет подмога из Симферополя, как это было в прошлом году, когда помощь нам оказала дежурная бригада с 11 единицами техники, — отметила Янина Павленко.

150 километров дорог местного значения будут обслуживать 9 единиц техники МБУ «ДЭУ». По словам руководителя предприятия Оксаны Корень, заготовлено 200 тонн песка и 35 тонн соли. На всю зиму нужно около 700 тонн – контракты в исполнении.

Также предприятие закупило еще 100 специальных боксов для хранения реагентов на 500 литров с дозатором (58 осталось с прошлого года) – к концу ноября их расставят на остановках, а также скользких крутых поворотах и спусках. Готова и техника – пять автомобилей «КамАЗ», два «ГАЗа» и один полноприводный, многофункциональный УАЗ «Чистик» – он пригодится на узких улочках, — подчеркнула Оксана Корень. 

