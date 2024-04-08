Ялтинские спортсмены — медалисты открытого турнира по кросс-кантри «Бахчисарай-2024»

Организатором соревнований по техническим видам спорта выступили РОО «Федерация автомобильного и мотоциклетногоспорта Крыма» при поддержке администрации Бахчисарайского района, администрации г.Бахчисарай, Федерации автоспорта г.Севастополя, под общим руководством Министерства спорта Республики Крым.

Из шести участников команды Ялтинских ДОСААФовцев победителями и призерами стали: 1 место — Олег Макушин (класс «Хобби»); 3 место — Юрий Кормаков (класс «Профи»); 3 место — Анна Скороход (класс «Леди»).

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта