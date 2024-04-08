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Ялтинские спортсмены — медалисты открытого турнира по кросс-кантри «Бахчисарай-2024»
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялтинские спортсмены — медалисты открытого турнира по кросс-кантри «Бахчисарай-2024»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:07 08.04.2024

Команда Ялтинских спортсменов ВСК АМС «Ялта-Спорт» оборонной организации ДОСААФ под руководством члена Совета МО ДОСААФ Анны Скороход приняла участие в традиционном открытом турнире по кросс-кантри (эндуро) «Бахчисарай 2024», Кубка Республики Крым по кросс кантри — 1 этап, который состоялся 6 апреля на трассе «Полигон».

Организатором соревнований по техническим видам спорта выступили РОО «Федерация автомобильного и мотоциклетногоспорта Крыма» при поддержке администрации Бахчисарайского района, администрации г.Бахчисарай, Федерации автоспорта г.Севастополя, под общим руководством Министерства спорта Республики Крым.

Из шести участников команды Ялтинских ДОСААФовцев победителями и призерами стали: 1 место — Олег Макушин (класс «Хобби»); 3 место — Юрий Кормаков (класс «Профи»); 3 место — Анна Скороход (класс «Леди»).

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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