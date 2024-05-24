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«Ялтинские тепловые сети» ведут работу по замене котельного оборудования
фото: пресс-служба администрации Ялты

«Ялтинские тепловые сети» ведут работу по замене котельного оборудования

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 12:58 24.05.2024

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, «Ялтинские тепловые сети» обеспечивают теплом 28 МКД, порядка 1000 абонентов и ряд соцобъектов. Оборудование отечественное, удобно в обслуживании, и с 2016 года (со старта процесса импортозамещения) хорошо себя зарекомендовало.

Качественная подготовка к следующему отопительному сезону напрямую зависит от уровня оплаты услуг населением. Пока долг перед предприятием составляет 22 миллиона рублей, поэтому специалисты вместе с приставами идут по домам должников. Результаты есть – кто-то оплачивает сразу, кто-то приходит за реструктуризацией задолженности. Есть случаи ареста имущества в счет погашения долга. Поэтому настоятельно призываю не ждать и вносить оплату,  — обращается к ялтинцам глава администрация.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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