Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова презентует новый выставочный проект «Милая, незабвенная кума»

Основу экспозиции составят артефакты фондовой коллекции Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. Среди них фотографии и личные вещи Татьяны Щепкиной-Куперник и Марии Чеховой, уникальные документы и редкие издания, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Открытие нового выставочного проекта состоится 24 января в 14:30, вход на мероприятие свободный. После открытия посетить выставку можно будет еще до 17 марта включительно, согласно графику работы музея.