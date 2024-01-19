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Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова презентует новый выставочный проект «Милая, незабвенная кума»

Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова презентует новый выставочный проект «Милая, незабвенная кума»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 19:34 19.01.2024

При поддержке Министерства культуры Республики Крым, 24 января состоится презентация новой временной тематической выставки «Милая, незабвенная кума», посвященной русской писательнице, драматургу, поэтессе, переводчице и мемуаристке – Татьяне Щепкиной-Куперник. Посетители не только познакомятся с творческой деятельностью этой талантливой женщины, ведь немалую роль в становлении ее литературного таланта сыграл Антон Чехов, но также узнают о ее знакомстве с семьей писателя.

Основу экспозиции составят артефакты фондовой коллекции Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. Среди них фотографии и личные вещи Татьяны  Щепкиной-Куперник и Марии Чеховой, уникальные документы и редкие издания, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты. 

Открытие нового выставочного проекта состоится 24 января в 14:30, вход на мероприятие свободный. После открытия посетить выставку можно будет еще до 17 марта включительно, согласно графику работы музея.

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