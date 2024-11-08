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Ялтинский международный форум: Крым и Китай подписали декларацию о деловом сотрудничестве
фото: скрин видео © Елена Цыбулина/ ТАСС

Ялтинский международный форум: Крым и Китай подписали декларацию о деловом сотрудничестве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:54 08.11.2024

Государственное автономное учреждение Республики Крым (ГАУ РК) «Деловой и культурный центр Республики Крым» и Китайская общественная организация «Китайский деловой совет по сотрудничеству с Крымом» подписали декларацию о создании крымско-китайского координационного совета по деловому сотрудничеству в рамках Ялтинского международного форума, передает корреспондент ТАСС.

Это декларация, пока это заявление о намерениях. Будем рассчитывать, что это принесет эффект, и экономический, и общественный, и политический, для развития крымско-китайских отношений в целом, — сказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

С китайской стороны документ подписал член координационного совета Международной ассоциации Друзей Крыма — друзей России, председатель китайского Клуба друзей Крыма Гэ Чжили.

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Ялтинский международный форум — мероприятия Ялтинского международного экономического форума для обсуждения политических вопросов — проходит 6 и 7 ноября в Москве. ТАСС — генеральный информационный партнер Ялтинского международного форума.

источник: ТАСС

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