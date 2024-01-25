Ялтинский Парк Стахановский: от заброшенной территории – до точки притяжения жителей спального района

В 2020-м году по решению Администрации города Ялта и Ялтинского городского совета началось долгожданное благоустройство данной территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и, реализуемого по решению Президента, нацпроекта «Жильё и городская среда». Рассмотрев пожелания разных групп населения, в проекте были учтены спортивные зоны, зоны для детей, тихого отдыха и многое другое.

Полностью все работы были завершены к 2021-му году. В обновлённом парке появились площадки для занятий воркаутом с резиновым покрытием, мощёные тротуарной плиткой дорожки, комплекс с большой горкой и качелями для детей, были установлены скамейки, урны, пандусы для маломобильных групп населения, «дог боксы», смонтировано уличное освещение, на смотровой площадке разместились кольцевидные качели для тихого отдыха. Сама территория обрела имя – парк Стахановский, по названию улицы, где расположен объект. Помимо этого, были высажены новые растения. После проведённых работ, Стахановский парк стал популярен не только у жителей микрорайона и студентов учебного заведения, расположенного поблизости, но и у ялтинцев и гостей города, которые с удовольствием посещают обновлённую территорию.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта