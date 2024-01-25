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Ялтинский Парк Стахановский: от заброшенной территории – до точки притяжения жителей спального района

Ялтинский Парк Стахановский: от заброшенной территории – до точки притяжения жителей спального района

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:46 25.01.2024

В 2020-м году благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» и, реализуемому по решению Президента, нацпроекта «Жильё и городская среда» обрела новую жизнь заброшенная территория в Массандре.

Территория на улице Стахановской в пгт Массандра – один из немногих зелёных уголков в спальном районе. Долгое время она была в полном запустении: разрушенные пешеходные дорожки, разбитые лестницы, сломанные скамейки, аварийные и ржавые турники, рукоходы и прочие, отжившие своё, железные конструкции.  Также там полностью отсутствовало наружное освещение.  Данная территория использовалась исключительно для транзита, а вместе с тем, растущий микрорайон остро нуждался в месте, где могли бы проводить досуг жители расположенных рядом домов, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты. 

В 2020-м году по решению Администрации города Ялта и Ялтинского городского совета началось долгожданное благоустройство данной территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и, реализуемого по решению Президента, нацпроекта «Жильё и городская среда». Рассмотрев пожелания разных групп населения, в проекте были учтены спортивные зоны, зоны для детей, тихого отдыха и многое другое.

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Ялтинский Парк Стахановский: от заброшенной территории – до точки притяжения жителей спального района Ялтинский Парк Стахановский: от заброшенной территории – до точки притяжения жителей спального района Ялтинский Парк Стахановский: от заброшенной территории – до точки притяжения жителей спального района Ялтинский Парк Стахановский: от заброшенной территории – до точки притяжения жителей спального района

Полностью все работы были завершены к 2021-му году. В обновлённом парке появились площадки для занятий воркаутом с резиновым покрытием, мощёные тротуарной плиткой дорожки, комплекс с большой горкой и качелями для детей, были установлены скамейки, урны, пандусы для маломобильных групп населения, «дог боксы», смонтировано уличное освещение, на смотровой площадке разместились кольцевидные качели для тихого отдыха. Сама территория обрела имя – парк Стахановский, по названию улицы, где расположен объект.  Помимо этого, были высажены новые растения. После проведённых работ, Стахановский парк стал популярен не только у жителей микрорайона и студентов учебного заведения, расположенного поблизости, но и у ялтинцев и гостей города, которые с удовольствием посещают обновлённую территорию.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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