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Ялтинское отделение «Движения Первых» намерено создать первичное отделение на базе Центра ДОСААФ

Ялтинское отделение «Движения Первых» намерено создать первичное отделение на базе Центра ДОСААФ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:21 26.12.2023

Решение принято совместно с оборонной организацией.

В  Южнобережном зональном центре военно-патриотического и военно-спортивного воспитания РО ДОСААФ России Республики Крым прошла встреча воспитанников и курсантов ВСК «Стрелок», караульного отделения «Кремль» Ассоциации ВПК ДОСААФ России, Совета родителей оборонной организации Ялты с Председателем Ялтинского Совета местного отделения «Движения Первых» — Анастасией Хрычевой.

В ходе встречи Анастасия Хрычева рассказала об истории создания и направлениях деятельности «Движения Первых», о возможностях и перспективах развития на будущее.

Совместным решением с председателем МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта- наставником Совета местного отделения «Движения Первых» Владимиром Бабко отобрана и утверждена инициативная группа и координаторы, по созданию при Центре ДОСААФ России первичного отделения местного отделения «Движения Первых» Ялты, в которую вошли лучшие курсанты-юнармейцы Оборонной организации.

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В рамках встречи родителям воспитанников, которые пополнили ряды оборонной организации, были вручены удостоверения и знаки ДОСААФ России.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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