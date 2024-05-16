Ялтинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» ищет сотрудников

По всем вопросам, связанными с трудоустройством и условиями труда, обращаться по телефонам:

+7 (978) 918-52-83, (3654) 25-55-01.

Или по адресу:

г. Ялта, Южнобережное шоссе, д. 33, 4 этаж, каб. 33

ежедневно с 8:00 до 17:00 ч., обеденный перерыв с 12:00 до 12:48 ч.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта