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Ялтинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «газсети» ищет сотрудников

Ялтинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» ищет сотрудников

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 13:14 16.05.2024

На постоянную работу Ялтинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» приглашает специалиста по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Опыт работы не обязателен, з/п от 40 000 рублей.

По всем вопросам, связанными с трудоустройством и условиями труда, обращаться по телефонам:

  • +7 (978) 918-52-83, (3654) 25-55-01.

Или по адресу:

  • г. Ялта, Южнобережное шоссе, д. 33, 4 этаж, каб. 33
  • ежедневно с 8:00 до 17:00 ч., обеденный перерыв с 12:00 до 12:48 ч.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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