Ялтинцам напоминают о действиях граждан при обнаружении подозрительных и оставленных без присмотра предметов

Приведенные ниже рекомендации разработаны на основании анализа практических действий по ликвидации последствий террористических актов и материалов расследования по ним, с учетом особенностей поведения человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

Цель рекомендаций – помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили:

забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю;

подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им, но если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции;

если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации либо охране.

Во всех перечисленных случаях:

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;

• зафиксируйте время обнаружения находки;

• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;

• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Еще раз напоминаем! Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

Телефоны экстренных служб города Ялта:

— УМВД России по г. Ялте, дежурная часть: 23-09-20,

— Служба УФСБ России по г. Ялте, дежурный: 32-22-84.

— Круглосуточная диспетчерская служба: (3654) 23-93-83, короткий номер 112 (со стационарных телефонов).

источник: Аппарат Антитеррористической комиссии муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым