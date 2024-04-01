Ялтинцев предупреждают: до завершения голосования по выбору территории под благоустройство осталось 28 дней

В голосовании по выбору территории, которая в 2025-м году будет благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие свыше 12 тысяч ялтинцев.
Друзья! Всё зависит от нашей активности. Присоединяйтесь, подключайте друзей, родственников, коллег! Отдать свой голос за благоустройство любимого города может любой гражданин России старше 14 лет. Каждый год при поддержке Президента и Правительства города меняются для нас, — комментируя ход голосования отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она также напомнила, что в этом году в голосовании участвуют три объекта:
— Парк в Гурзуфе https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/49202
— «ЯснаяПоляна» в Гаспре https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47908
— «Горсад» в Ялте https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47923
Переходите по ссылкам, голосуйте – все очень просто. Кроме того, ежедневно, в том числе и в выходные, на улицах Ялты работают волонтёры (их можно узнать по бейджам и экипировке), они всё расскажут-покажут и помогут проголосовать, — подчёркивает глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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