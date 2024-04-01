Ялтинцев предупреждают: до завершения голосования по выбору территории под благоустройство осталось 28 дней

— Парк в Гурзуфе https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/49202

— «ЯснаяПоляна» в Гаспре https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47908

— «Горсад» в Ялте https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47923

Переходите по ссылкам, голосуйте – все очень просто. Кроме того, ежедневно, в том числе и в выходные, на улицах Ялты работают волонтёры (их можно узнать по бейджам и экипировке), они всё расскажут-покажут и помогут проголосовать, — подчёркивает глава администрации Ялты.