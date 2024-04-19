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Ялтинцы собирают гуманитарный груз в зону СВО. Для Запорожского направления

Ялтинцы собирают гуманитарный груз в зону СВО. Для Запорожского направления

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:53 19.04.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко постоянную связь с фронтом держит  Боевое братство «Ялта – Юг»  и собирает необходимую помощь по  просьбам ялтинцев, находящихся в зоне СВО.

Сейчас работаем над просьбами Добровольческого штурмового корпуса. К сбору активно подключилась Ялтинская Гуманитарно-педагогическая академия – коллектив передал налокотники, наколенники, тактические ножи, средства личного оснащения бойцов, а также бензопилы и строительные материалы. Также гумпомощь собрали и патриотические клубы Большой Ялты и «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста». Благодарю всех причастных!,  — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Ялтинцы собирают гуманитарный груз в зону СВО. Для Запорожского направления Ялтинцы собирают гуманитарный груз в зону СВО. Для Запорожского направления

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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