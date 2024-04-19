Ялтинцы собирают гуманитарный груз в зону СВО. Для Запорожского направления

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко постоянную связь с фронтом держит Боевое братство «Ялта – Юг» и собирает необходимую помощь по просьбам ялтинцев, находящихся в зоне СВО.
Сейчас работаем над просьбами Добровольческого штурмового корпуса. К сбору активно подключилась Ялтинская Гуманитарно-педагогическая академия – коллектив передал налокотники, наколенники, тактические ножи, средства личного оснащения бойцов, а также бензопилы и строительные материалы. Также гумпомощь собрали и патриотические клубы Большой Ялты и «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста». Благодарю всех причастных!, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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