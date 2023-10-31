Ялтинцы — участникам специальной военной операции — награждены медалями «За заслуги перед Запорожской областью»

Награды получили восемь крымчан, проявившие мужество и отвагу при выполнении боевых задач, в том числе и жители Ялты. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко медали «За заслуги перед Запорожской областью» от губернатора Евгения Балицкого вручили в крымском филиале фонда «Защитники Отечества» ялтинцам-участникам СВО.

Награды получили военнослужащие-добровольцы, которые с первых дней принимали участие в специальной военной операции в составе штурмового батальона. За боевые заслуги и оказание гуманитарной помощи награждён мой помощник, офицер, участник СВО, руководитель благотворительного фонда Боевое братство «Ялта-Юг» Александр Кравченко, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Среди награжденных — замкомвзвода Александр Иванов, спасший своих сослуживцев ценой собственной жизни. Медаль посмертно была вручена его матери, жительнице Симеиза Ирине Анатольевне.

Мой сын сказал, что пойти воевать за свою Родину – это его долг, как в годы Великой Отечественной войны воевал его дед, — говорит Ирина Анатольевна.

Имя героя будет увековечено на монументе в память о погибших участниках СВО на Холме Славы.

Медали «За заслуги перед Запорожской областью» мы вручали нашим ялтинцам и по месту несения службы — на передовых позициях линии фронта и будем продолжать разыскивать героев и вручать им награды, — отмечает Александр Кравченко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта