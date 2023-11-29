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Ялтинцы — внимание! «энерго»: отключение ряда домов от электроснабжения — адреса, время

Ялтинцы — внимание! «Крымэнерго»: отключение ряда домов от электроснабжения — адреса, время

Опубликовал: КрымPRESS в Энергетика Крыма 15:17 29.11.2023

«Крымэнерго» регулярно проводит плановое обслуживание электросетей.

В связи с проведением реконструкции на ПС 110 кВ «Заря»  в рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое  развитие Республики Крым и города Севастополь», запланировано отключение электроэнергии.

С 23:00 30 ноября по 07:00 1 первого декабря будет произведено отключение потребителей Большой Ялты: пгт Симеиз, пгт Береговое, пгт Голубой Залив, с. Оползневое, пгт Парковое, пгт Понизовка, пгт  Кацивели.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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