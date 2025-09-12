Ялту готовят к отопительному сезону

«Ялтинские тепловые сети» обслуживают 120 котельных и 5 центральных тепловых пунктов (на балансе 231 жилой дом и 107 объектов соцфонда), а филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» — 37 котельных и 20 ЦТП (661 дом и 27 объектов соцсферы). Друзья, долги населения перед ресурсниками остаются существенными. От этого напрямую зависит качество услуг, а, значит, тепло в наших домах! Прошу оплачивать своевременно, — подчеркивает Янина Павленко.

Как сообщала руководитель «ЯТС» Ирина Котова, сотрудники уже провели восстановление и замену поврежденных участков теплотрасс протяженностью 450 метров, а также восстановили теплоизоляционное покрытие (1000 кв.м.) Продолжается и модернизации систем теплоснабжения – основное и вспомогательное оборудование заменено в 8 котельных (на ул. Руданского, 43, ул. Кирова, 9, ул. Санаторная, 26, ул. Дзержинского, 21, ул. В.Егорова,9, ул. Строителей, 1, ул.Блюхера, 4а, ул.Суворовская, 10а).

Работы проводятся в рамках инвестпрограммы, реализация которой позволяет снизить расход топлива, затраты на эксплуатацию и обслуживание, — пояснила Ирина Котова.

Филиал «Крымтеплокоммунэнерго» провел монтаж двух новых, ремонт 21 водогрейного котла, замену 1195 метров трубопровода и изоляцию 948. Сейчас выполняется монтаж 2 новых резервных котлов.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта