Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | ЖКХ Крыма | Ялту готовят к отопительному сезону
Новости Республики
Ялту готовят к отопительному сезону
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялту готовят к отопительному сезону

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 12:55 12.09.2025

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, специалисты провели большой комплекс работ – от гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность до замены насосного оборудования, проверки и обслуживания газового, и электрооборудования, проверки приборов учёта.

«Ялтинские тепловые сети» обслуживают 120 котельных и 5 центральных тепловых пунктов (на балансе 231 жилой дом и 107 объектов соцфонда), а филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» — 37 котельных и 20 ЦТП (661 дом и 27 объектов соцсферы). Друзья, долги населения перед ресурсниками остаются существенными. От этого напрямую зависит качество услуг, а, значит, тепло в наших домах! Прошу оплачивать своевременно, — подчеркивает Янина Павленко. 

Как сообщала руководитель «ЯТС» Ирина Котова, сотрудники уже провели восстановление и замену поврежденных участков теплотрасс протяженностью 450 метров, а также восстановили теплоизоляционное покрытие (1000 кв.м.) Продолжается и модернизации систем теплоснабжения – основное и вспомогательное оборудование заменено в 8 котельных (на ул. Руданского, 43, ул. Кирова, 9, ул. Санаторная, 26, ул. Дзержинского, 21, ул. В.Егорова,9, ул. Строителей, 1, ул.Блюхера, 4а, ул.Суворовская, 10а).

Работы проводятся в рамках инвестпрограммы, реализация которой позволяет снизить расход топлива, затраты на эксплуатацию и обслуживание, — пояснила Ирина Котова.

Филиал «Крымтеплокоммунэнерго» провел монтаж двух новых, ремонт 21 водогрейного котла, замену 1195 метров трубопровода и изоляцию 948. Сейчас выполняется монтаж 2 новых резервных котлов.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x