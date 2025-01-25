Ялту с рабочим визитом посетил министр строительства и архитектуры Республики Крым Эдуард Щёголев

Вместе с руководителем ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» Александром Карасевым и главой администрации Ялты Яниной Павленко они проверили состояние объектов, включенных в Федеральную целевую программу Социально-экономического развития Крыма и Севастополя
Первым был детский сад «Росинка» на Красноармейской, 39 (бывшая начальная школа №13). Здесь на старом, но укрепленном фундаменте будет отстроено фактически новое здание.
Решение нестандартное, но сад в густонаселенном районе необходим. Участок сам по себе сложный – необходимо укрепление и возведение подпорных стен на буронабивных сваях диаметром 1,5 и длиной 13 метров. Демонтаж стартовал в 2023 году, но подрядчик не справился. С новым возобновляем работы уже в марте, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Далее посетили пляж «Солнечный». Проектно-сметная документация реконструкции берегоукрепительных сооружений была одобрена еще в 2018 году — предполагалось восстановить естественную форму бун пляжа, заделав образовавшиеся в них трещины. Однако повторное обследование водолазами обнаружило глубокие вымоины в железобетонных конструкциях.
Сейчас также готовимся к обследованию одной из бун с привлечением водолазов. На это выделяем средства муниципального бюджета. После снова войдем в корректировку проекта, определимся с подрядчиком и приступим к работам, — подчеркивает глава администрации Ялты.
Также Эдуард Щёголев ознакомился с ходом работ в Центре культуры. Они охватили 6250 квадратных метров трех зданий разной этажности. Общая сумма контракта – 278 млн. руб. (из федерального, республиканского и муниципального бюджетов). Работы идут в графике.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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