Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялту с рабочим визитом посетил министр строительства и архитектуры Республики Крым Эдуард Щёголев
Новости Республики
Ялту с рабочим визитом посетил министр строительства и архитектуры Республики Крым Эдуард Щёголев
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялту с рабочим визитом посетил министр строительства и архитектуры Республики Крым Эдуард Щёголев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:23 25.01.2025

Вместе с руководителем ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» Александром Карасевым и главой администрации Ялты Яниной Павленко они проверили состояние объектов, включенных в Федеральную целевую программу Социально-экономического развития Крыма и Севастополя

Первым был детский сад «Росинка» на Красноармейской, 39 (бывшая начальная школа №13). Здесь на старом, но укрепленном фундаменте будет отстроено фактически новое здание.

Решение нестандартное, но сад в густонаселенном районе необходим. Участок сам по себе сложный – необходимо укрепление и возведение подпорных стен на буронабивных сваях диаметром 1,5 и длиной 13 метров. Демонтаж стартовал в 2023 году, но подрядчик не справился. С новым возобновляем работы уже в марте, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Далее посетили пляж «Солнечный». Проектно-сметная документация реконструкции берегоукрепительных сооружений была одобрена еще в 2018 году — предполагалось восстановить естественную форму бун пляжа, заделав образовавшиеся в них трещины. Однако повторное обследование водолазами обнаружило глубокие вымоины в железобетонных конструкциях.

Сейчас также готовимся к обследованию одной из бун с привлечением водолазов. На это выделяем средства муниципального бюджета. После снова войдем в корректировку проекта, определимся с подрядчиком и приступим к работам, — подчеркивает глава администрации Ялты.

Также Эдуард Щёголев ознакомился с ходом работ в Центре культуры. Они охватили 6250 квадратных метров трех зданий разной этажности. Общая сумма контракта – 278 млн. руб. (из федерального, республиканского и муниципального бюджетов). Работы идут в графике.

Узнайте больше:  Эксперты: увеличение маткапитала не повлияет на доступность жилья для семей

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

голоса
Оцените материал
Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x