Янина Павленко о Гурзуфе: «Коммунальные службы ведут работу, это видно, однако точечных замечаний остаётся ещё много»

Коммунальные службы ведут работу, это видно, однако точечных замечаний остаётся ещё много. Это грязные остановочные павильоны, необходимость более частого мытья урн. Мы активизируем работу на этих направлениях, чтобы добиться идеальной чистоты, — прокомментировала Янина Павленко.

Ещё одним пунктом объезда стал общественный парк в Гурзуфе. В проект было внесено множество изменений по просьбам местных жителей, также добавился новый объект — памп-трек, аналогичный тому, что успешно работает в Милютинском парке.

Внесение корректировок в проект, безусловно, повлияло на сроки его реализации, и подрядчик не сможет уложиться в первоначальные даты. Мы усиливаем взаимодействие с ним, чтобы ускорить темп работ и завершить основные этапы благоустройства до декабря. Этот объект находится на нашем постоянном контроле, — отметила Янина Павленко.

Значительное внимание было уделено и развитию спортивной инфраструктуры. Глава администрации дала поручение начать подготовку к строительству нового футбольного стадиона и обустройству парковочного пространства в следующем году. Финансирование этих объектов планируется осуществить за счёт средств местного бюджета. На месте обсудили и строительство подпорной стены между стадионом и парковой зоной. Ещё одним поручением стала проработка вопроса по высадке в клумбы многолетних хвойных растений для повышения эстетической привлекательности территории.

В рамках объезда Янина Павленко также осмотрела ход благоустройства придомовых территорий. Была затронута ситуация на улице Соловьёва, 22, где жители выразили недовольство незавершёнными работами. В ходе проверки выяснилось, что подрядчиком было выполнено ровно то, что было предварительно согласовано с жителями и закреплено в протоколе.

Сейчас мы вносим необходимые коррективы в процедуру взаимодействия, чтобы в будущем подобных недопониманий не возникало, а все работы выполнялись качественно и в полном объёме, — добавила Янина Павленко.

Завершился рабочий объезд посещением ярмарки на улице Артековской. Новый формат торговли пользуется популярностью у горожан, которые довольны ассортиментом и доступными ценами на свежие фермерские продукты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта