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Янина Павленко возобновила выезды по обращениям граждан. Теперь в должности замглавы администрации Ялты

Янина Павленко возобновила выезды по обращениям граждан. Теперь в должности замглавы администрации Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:15 24.10.2024

Заместитель главы администрации Ялты Янина Павленко выехала в поселки. Родители воспитанников Кореизского детского сада №7 пожаловались на неудовлетворительное состояние пола.

И не только пола! Убедилась лично. Недопустимо. Дети не должны учиться и развиваться в таких условиях. Ищем решение – оперативно меняем и пол, и окна. В детском саду новая заведующая, Галина Николаевна Надькина, возлагаю большие надежды. Надеюсь, совсем скоро встретимся в отремонтированных помещениях, — говорит Янина Павленко и добавляет, что составляется перечень ремонтных работ в учебных учреждениях– неотложных и глобальных, которые будут реализовываться в муниципалитете.

Так как город не жалеет средств на создание элементарных условий для детей, поэтому спрос будет с тех, кто не замечает проблем.

В Гаспре Янина Павленко ознакомилась с ходом ремонта дороги на ул. Школьной. Жители просят на одном из участков сделать отмосток, который предотвратит затекание воды под нижестоящий дом. Подрядчик обещал исправить ситуацию.

Работая по обращениям граждан в Гурзуфе, заместитель главы администрации Ялты отметила отсутствие диалога территориального органа с рядом общественников поселка.

Руководство администрации должно вмешиваться только тогда, когда терорган не может решить проблему, а не по каждому обращению. Надеюсь, выводы будут сделаны, — подчеркивает Янину Павленко.

Янина Павленко возобновила выезды по обращениям граждан. Теперь в должности замглавы администрации Ялты

Также пришлось вернуться к одной из тем, по которой уже был выезд – подтопление ряда домов из-за «строительных инициатив» частного лица на речке. Тогда были даны поручения – не выполнены.

Даю еще раз шанс исправить ситуацию. Срок – до нового года. Иначе будут приняты жесткие меры. Еще один вопрос – потоки воды с виноградников. Обращусь к руководству «Массандры» с просьбой обустроить дренажные системы, — отмечает заместитель главы администрации Ялты. 

Янина Павленко возобновила выезды по обращениям граждан. Теперь в должности замглавы администрации Ялты

Все вопросы на личном контроле руководителя тероргана Виктора Гамаля. На сегодня он главный представитель администрации Ялты в поселке.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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