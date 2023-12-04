Ёлка в цирке должна быть безопасной. Крымские пожарные провели профилактический рейд

В преддверии новогодних праздников объекты с массовым пребыванием людей, в том числе и объекты культуры, находятся на особом контроле МЧС России. Крымские пожарные провели профилактический визит сразу на двух объектах культуры – в Государственном академическом музыкальном театре и Симферопольском государственном цирке имени Б. Тезикова.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено состоянию эвакуационных путей и выходов, наличию и исправному состоянию первичных средств пожаротушения, внутренних и наружных водоисточников. Кроме того, специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работу по г. Симферополю провели запуск системы автоматической пожарной сигнализации. С руководством и обслуживающим персоналом объектов были проведены дополнительные противопожарные инструктажи, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Важно: в результате профилактического рейда нарушений на объектах не выявлено.