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Ёлка в цирке должна быть безопасной. ские пожарные провели профилактический рейд

Ёлка в цирке должна быть безопасной. Крымские пожарные провели профилактический рейд

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:35 04.12.2023

В преддверии новогодних праздников объекты с массовым пребыванием людей, в том числе и объекты культуры, находятся на особом контроле МЧС России. Крымские пожарные провели профилактический визит сразу на двух объектах культуры – в Государственном академическом музыкальном театре и Симферопольском государственном цирке имени Б. Тезикова.

Ёлка в цирке должна быть безопасной. Крымские пожарные провели профилактический рейд

В ходе мероприятия особое внимание было уделено состоянию эвакуационных путей и выходов, наличию и исправному состоянию первичных средств пожаротушения, внутренних и наружных водоисточников. Кроме того, специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работу по г. Симферополю провели запуск системы автоматической пожарной сигнализации.  С руководством и обслуживающим персоналом объектов были проведены дополнительные противопожарные инструктажи, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Ёлка в цирке должна быть безопасной. Крымские пожарные провели профилактический рейд

Важно: в результате профилактического рейда нарушений на объектах не выявлено.

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Ёлка в цирке должна быть безопасной. Крымские пожарные провели профилактический рейд

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