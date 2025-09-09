Юрий Гоцанюк: ключевой приоритет — обеспечение крымчан качественной питьевой водой

Прямо сейчас:
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:03 09.09.2025

Председатель Совета министров Республики Крым провел совещание с профильными министерствами и ведомствами по вопросам устойчивого водоснабжения региона. По словам Юрия Гоцанюка, обеспечение крымчан качественной питьевой водой является «ключевым приоритетом» для властей.

В рамках федеральных и региональных программ в республике ведется ремонт и модернизация водоводов и сетей водоснабжения. В частности, в Бахчисарайском районе планируется строительство порядка 45 км водопроводных сетей от Счастливенского и Загорского водохранилищ, что позволит подключить 31 населённый пункт. Проект рассчитан на два года.

В рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“ стартовал капитальный ремонт 9 км Евпаторийского водовода, — отметил Гоцанюк, добавив, что ранее было заменено 21 км аварийных участков.

Для Восточного Крыма также реализуются мероприятия по строительству тракта водоподачи от подземных источников Джанкойского и Нижнегорского районов до водоочистных сооружений Керчи и Феодосии. Общая протяженность составит более 200 км.

Кроме того, в 2026 году намечено начало строительства новых водохранилищ — Солнечногорского и Мартовского, с планируемым завершением к 2030 году.

Параллельно с этими проектами разрабатывается единая схема водоснабжения и водоотведения республики, которая позволит модернизировать инфраструктуру и эффективно использовать ресурсы.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

