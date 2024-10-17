Юрий Гоцанюк: «Крым демонстрирует успехи в реализации национальных проектов»

По данным официальных источников, фактическое исполнение нацпроектов в Крыму составило почти 70%, что значительно превышает показатель в 60% за аналогичный период прошлого года. В то время средний процент кассового освоения по России составляет 62,3%.

По словам Председателя Правительства Крыма, на сегодняшний день реализация программ идет запланированными темпами.

На начало октября наибольшее кассовое исполнение наблюдается у следующих нацпроектов: «Производительность труда» – 100%, «Жилище и городская среда» – 96%, «Здравоохранение» – 87,9% и «Образование» – 86,2%.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым