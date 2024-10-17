Юрий Гоцанюк: «Крым демонстрирует успехи в реализации национальных проектов»

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, состоявшемся под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина, на котором были рассмотрены ключевые вопросы реализации национальных проектов.
В Республике Крым реализуется 13 национальных проектов, на которые в 2024 году направлено 15,9 млрд рублей, из них 10,3 млрд рублей – из федерального бюджета. Все реализуемые в регионе нацпроекты затрагивают сферы образования, культуры, здравоохранения и экологии, предпринимательства, развития дорожного хозяйства и комфортной городской среды.
Крым демонстрирует положительную динамику в достижении целевых показателей национальных проектов, – отметил Юрий Гоцанюк, подчеркивая, что республика вошла в число лидеров и занимает третье место среди субъектов Южного федерального округа по кассовому освоению мероприятий нацпроектов.
По данным официальных источников, фактическое исполнение нацпроектов в Крыму составило почти 70%, что значительно превышает показатель в 60% за аналогичный период прошлого года. В то время средний процент кассового освоения по России составляет 62,3%.
По словам Председателя Правительства Крыма, на сегодняшний день реализация программ идет запланированными темпами.
На начало октября наибольшее кассовое исполнение наблюдается у следующих нацпроектов: «Производительность труда» – 100%, «Жилище и городская среда» – 96%, «Здравоохранение» – 87,9% и «Образование» – 86,2%.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: Крым и Россия