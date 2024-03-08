Юрий Гоцанюк: «Мы признательны прекрасной половине человечества за любовь»

Мы восхищаемся и гордимся вами.

Во всех сферах – в бизнесе и политике, образовании, здравоохранении, науке, культуре и спорте, других сферах – вы демонстрируете свои лучшие профессиональные и личные качества, добиваетесь успеха.

Благодаря вам мир становится добрее и краше.

Желаю вам здоровья, счастья, любви и всего самого лучшего!, — говорится в поздравлении Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым