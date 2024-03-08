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Юрий Гоцанюк: «Мы признательны прекрасной половине человечества за любовь»
иллюстрация: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Юрий Гоцанюк: «Мы признательны прекрасной половине человечества за любовь»

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 10:55 08.03.2024

Поздравление Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка с Международным женским днем 8 марта:

Дорогие, милые и прекрасные женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днём. Этот светлый весенний праздник наполнен особой атмосферой радости и сердечного тепла. Мы признательны прекрасной половине человечества за любовь, нежность и заботу, за уют и гармонию в семье.

Мы восхищаемся и гордимся вами.

Во всех сферах – в бизнесе и политике, образовании, здравоохранении, науке, культуре и спорте, других сферах – вы демонстрируете свои лучшие профессиональные и личные качества, добиваетесь успеха.

Благодаря вам мир становится добрее и краше. 

Желаю вам здоровья, счастья, любви и всего самого лучшего!, — говорится в поздравлении Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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