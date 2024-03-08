Юрий Гоцанюк: «Мы признательны прекрасной половине человечества за любовь»

Поздравление Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка с Международным женским днем 8 марта:
Дорогие, милые и прекрасные женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днём. Этот светлый весенний праздник наполнен особой атмосферой радости и сердечного тепла. Мы признательны прекрасной половине человечества за любовь, нежность и заботу, за уют и гармонию в семье.
Мы восхищаемся и гордимся вами.
Во всех сферах – в бизнесе и политике, образовании, здравоохранении, науке, культуре и спорте, других сферах – вы демонстрируете свои лучшие профессиональные и личные качества, добиваетесь успеха.
Благодаря вам мир становится добрее и краше.
Желаю вам здоровья, счастья, любви и всего самого лучшего!, — говорится в поздравлении Юрия Гоцанюка.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: праздники в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: праздники в Крыму