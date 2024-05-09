Юрий Гоцанюк: «Не забудем о страшной цене, которой оплачена свобода нашей страны, Европы и всего мира»

Поздравление Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка с Днем Великой Победы.
Дорогие друзья, поздравляю вас c 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – день триумфа Красной армии и флота, символ мужества, стойкости и силы духа советского народа, победившего в самой кровопролитной войне в истории человечества.
Мы чествуем победителей фашизма, чтим память наших отцов, дедов и прадедов, ковавших Победу на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и подполье.
Никогда не забудем о страшной цене, которой оплачена свобода и независимость нашей страны, Европы и всего мира.
Сегодня наши Вооруженные Силы и ополченцы спустя десятилетия вновь на острие борьбы с этой угрозой отстаивают безопасность России, восстанавливают историческую справедливость.
На протяжении всей истории единство и сплоченность помогали преодолевать все трудности и испытания, одерживать победы, помогут и в наши дни.
С Днём Великой Победы!, — говорится в поздравлении Юрия Гоцанюка.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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