Юрий Гоцанюк о результатах совещания по Крыму под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина

Состоялось совещание под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, ход реализации национальных и федеральных проектов в 2024 году, в том числе строительство жилья в субъектах Российской Федерации. Кроме того, обсудили ход дорожного строительства в текущем году, а также реализацию инфраструктурных проектов. Республика Крым сохраняет высокие темпы роста объема жилищного строительства. В рамках реализации регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда», основной задачей которого является увеличение объёмов жилищного строительства, в Республике Крым на 2024 год запланирован ввод в эксплуатацию 994 тыс. кв. жилья. Согласно статистическим данным, за период с января по май введено 597,3 тыс. кв. м жилья, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
По словам Премьер-министра Крыма, из общего числа введенных квадратных метров индивидуальное жилищное строительство составило 486,9 тыс. кв. метров, многоквартирное жилищное строительство – 110,4 тыс. кв. метров жилья. На текущий период общий объем введенного жилья составил 60% от установленного целевого показателя на 2024 год.
Установленный плановый показатель по объему жилищного строительства в 930 тыс. кв. м. на 2023 год был перевыполнен на 31,1%. За период 2023 года в Республике Крым введено 1219,572 тыс. кв. метров жилья, в том числе более 315 тыс. кв. метров в многоквартирных жилых домах, что является рекордным значением по объемам ввода в эксплуатацию жилья с 2014 года. На конец мая общий процент освоения федеральных средств по всем нацпроектам, реализуемым в Крыму, составил 47%. Это лучший показатель по Южному федеральному округу. Средний процент кассового исполнения по Российской Федерации — 29,5%. Напомним, в текущем году Республика Крым участвует в реализации 13 национальных проектов и 47 региональных проектов с общим объёмом финансирования немного более 16 млрд рублей, — говорит Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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