Юрий Гоцанюк о результатах совещания по Крыму под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина

По словам Премьер-министра Крыма, из общего числа введенных квадратных метров индивидуальное жилищное строительство составило 486,9 тыс. кв. метров, многоквартирное жилищное строительство – 110,4 тыс. кв. метров жилья. На текущий период общий объем введенного жилья составил 60% от установленного целевого показателя на 2024 год.

Установленный плановый показатель по объему жилищного строительства в 930 тыс. кв. м. на 2023 год был перевыполнен на 31,1%. За период 2023 года в Республике Крым введено 1219,572 тыс. кв. метров жилья, в том числе более 315 тыс. кв. метров в многоквартирных жилых домах, что является рекордным значением по объемам ввода в эксплуатацию жилья с 2014 года. На конец мая общий процент освоения федеральных средств по всем нацпроектам, реализуемым в Крыму, составил 47%. Это лучший показатель по Южному федеральному округу. Средний процент кассового исполнения по Российской Федерации — 29,5%. Напомним, в текущем году Республика Крым участвует в реализации 13 национальных проектов и 47 региональных проектов с общим объёмом финансирования немного более 16 млрд рублей, — говорит Юрий Гоцанюк.