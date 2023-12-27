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Юрий Гоцанюк о спасателях: «Это благородный и ответственный труд, требующий мужества, смелости и отваги»

Юрий Гоцанюк о спасателях: «Это благородный и ответственный труд, требующий мужества, смелости и отваги»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:39 27.12.2023

Комментарий Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка с Днём спасателя Российской Федерации:

27 декабря – День спасателя Российской Федерации. Поздравляю сотрудников МЧС Крыма с профессиональным праздником.

Это благородный и ответственный труд, требующий мужества, смелости и отваги, способности принимать правильные решения в экстремальных ситуациях. 

С 2014 по 2023 год на территории республики произошло 70 чрезвычайных ситуаций, в том числе – 11 в этом году. 

В результате оперативных, слаженных действий всех спасательных структур задачи по ликвидации последствий ЧС были выполнены в полном объеме и в кратчайшие сроки. 

Благодаря комплексу проведенных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в 2023 году снизилось число погибших на пожарах на 25%, на воде – на 15%.

В ходе ликвидации пожаров подразделениями ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по Республике Крым спасено более 110 человек.  Сохранено имущество республики более чем на 150 млн. руб.  

Продолжается работа по техническому переоснащению ведомства, приобретаются современное аварийно-спасательное оборудование и экипировка, внедряются цифровые технологии, растет уровень подготовки сотрудников.

По поручению Главы Республики Крым завершается строительство новой пожарной части в с. Березовка Раздольненского района, что обеспечит безопасность граждан в этом районе. 

Уверен, крымские спасатели и впредь будут четко и грамотно, на высоком уровне выполнять свой долг.

Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго, — говорится в комментарии Юрия Гоцанюка.

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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