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Юрий Гоцанюк осмотрел работы по подстанции скорой помощи и набережной Терешковой

Юрий Гоцанюк осмотрел работы по подстанции скорой помощи и набережной Терешковой

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:34 23.01.2024

В Евпатории продолжается строительство подстанции скорой помощи по улице 60 ВЛКСМ, а также реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Юрий Гоцанюк осмотрел работы по подстанции скорой помощи и набережной Терешковой

Регулярно проверяю строительство объектов. По подстанции строительно-монтажные работы в полном объёме будут завершены к 1 марта этого года. На набережной им. Терешковой также завершаются строительно-монтажные работы. В связи с неприятными погодными условиями в ноябре прошлого года открытие набережной планируется в марте 2024 года, — отметил Юрий Гоцанюк.

Юрий Гоцанюк осмотрел работы по подстанции скорой помощи и набережной Терешковой

Что же сейчас происходит на евпаторийской набережной?

Сегодня состоялось рабочее совещание по вопросам реконструкции набережной им. Терешковой. Обсудили текущие вопросы, проверили ход работ, — рассказала глава администрации Евпатории Елена Демидова. — Сейчас идут такие работы: подготовка под штукатурку, укладка гранита, планировка грунта под газон, демонтаж опалубки, монтаж опалубки, армирование, бетонирование ступени, устройство бетонного основания под гранит, установка боллард, монтаж гипсовых элементов ротонд.

Юрий Гоцанюк осмотрел работы по подстанции скорой помощи и набережной Терешковой

По информации главы города, в работах ежедневно задействовано 70 человек и 3 единицы техники.

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Юрий Гоцанюк осмотрел работы по подстанции скорой помощи и набережной Терешковой

Фото: Telegram-канал Е.Демидовой.

 

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