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Юрий Гоцанюк - поездка в Черноморский и Раздольненский район: "Сельские клубы нуждаются в ремонте"
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Юрий Гоцанюк — поездка в Черноморский и Раздольненский район: «Сельские клубы нуждаются в ремонте»

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:09 09.11.2024

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, в ходе рабочей поездки в Черноморский и Раздольненский районы посетил ряд объектов культуры и спорта в селах Ленское, Кировское, Кузнецкое и Водопойное, а также в селах Славное, Серебрянка и Зимино.

Сельские клубы нуждаются в ремонте. Требуется обновление помещений, кровли, окон и дверей, установка и модернизация систем отопления, то есть элементарных условий для проведения культурных мероприятий, — заявил Юрий Гоцанюк.

Он также отметил, что на кировском стадионе необходим ремонт беговых дорожек и трибун, и что после проведения расчетов будет оказана необходимая помощь.

Стадион «Строитель» в Черноморском является точкой притяжения для юных и опытных спортсменов в районе, где проходят тренировки и соревнования по футболу и другим видам спорта. Здесь также требуется ремонт трибун и приведение в порядок беговых дорожек.

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В пгт Черноморское Председатель Правительства осмотрел ход строительных работ подстанции скорой медицинской помощи на улице Абрикосовая.

На сегодняшний день объект находится на высокой стадии готовности — порядка 85%. Все работы по устройству наружной теплоизоляции завершены, утеплена кровля, отштукатурен фасад, проведена гидроизоляция цоколя, а также установлены окна и двери, — сообщил Юрий Гоцанюк.

Он уточнил, что в настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, включая отделку фасада и покраску стен, а также подведены внутриплощадочные инженерные сети и электроснабжение. Подрядчик задействовал дополнительные ресурсы и увеличил темп работ, чтобы сдать объект в срок, предусмотренный контрактом.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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