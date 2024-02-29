Юрий Гоцанюк: послание Президента соответствует вызовам и духу времени, задачам, которые стоят перед страной

Комментарий председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка по итогам оглашения послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Президент обратился с Посланием к Федеральному собранию России по основным направлениям внутренней и внешней политики государства.

Послание соответствует вызовам и духу времени, задачам, которые стоят перед страной на ближайшую и более отдаленную перспективу – до 2030 года.

Владимир Владимирович, как всегда, точен в оценках, проникает в самую суть проблем и событий.

Озвучено много стратегически важных тем – от обеспечения безопасности страны, комплексного развития экономики до поддержки семей с детьми, молодежи, участников СВО, решения кадровых вопросов.

В стране будут запущены новые национальные проекты – «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных», а также программы по укреплению агро-промышленного комплекса, развития науки и бизнеса, сферы здравоохранения, образования и спорта.

Все проекты и предложения наполнены реальным содержанием и в ближайшее время начнут воплощаться в жизнь.

Впереди много работы, но с нашим Президентом, объединив усилия общества и государства, мы справимся со всеми испытаниями, все сможем и, конечно, победим.