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Юрий Гоцанюк: разработан федеральный проект «Развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах»
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Юрий Гоцанюк: разработан федеральный проект «Развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 20.08.2024

Состоялось совещание с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и регионами нашей страны об улучшении качества среды для жизни и опорных населённых пунктах. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» разработан федеральный проект «Развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах». Ранее Министерство экономического развития РФ на совещании представило сформированные перечни 2000 опорных населенных пунктов для их развития, критерии отнесения населенных пунктов к таковым. Необходимо обеспечить повышение уровня жизни в данных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году, согласно указу Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, в перечень опорных населенных пунктов возможно включить — малые города или сельские населенные пункты, обеспеченные всеми видами инженерных и социальных услуг и характеризующиеся высоким уровнем благоустройства и транспортной доступностью территорий, расположенных в 50 км зоне от него.

Опорный населённый пункт – формирующий опорный экономический, инфраструктурный и расселенческий каркасы, развитие которых способствует ускоренному достижению целей, задач и приоритетов пространственного развития Российской Федерации. В Крыму таких пунктов определено 23, — заявил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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