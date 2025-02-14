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Юрий Гоцанюк: реализация потенциала индустриального парка "Феодосия" позволит ускорить экономическое развитие региона
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Юрий Гоцанюк: реализация потенциала индустриального парка «Феодосия» позволит ускорить экономическое развитие региона

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:38 14.02.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел совещание, посвященное развитию потенциала индустриального парка «Феодосия», на котором были рассмотрены инвестиционные проекты, запланированные к реализации.

На данный момент уже подписаны соглашения с семью потенциальными резидентами, – отметил Председатель Правительства Крыма, добавив, что среди них находятся производители газобетонных блоков, металлоконструкций, оптоволокна, гипсокартона и уличной мебели.

Юрий Гоцанюк также подчеркнул важность привлечения новых компаний:

Правительство республики активно работает над заключением меморандумов с организациями, заинтересованными в реализации своих проектов на территории парка.

Он отметил, что два меморандума были подписаны в ходе Ялтинского международного экономического форума в 2024 году.

Создание современного промышленного кластера, по словам Председателя Правительства, «позволит ускорить экономическое развитие региона, создать новые рабочие места и повысить уровень и качество жизни крымчан».

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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