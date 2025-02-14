Юрий Гоцанюк: реализация потенциала индустриального парка «Феодосия» позволит ускорить экономическое развитие региона

Юрий Гоцанюк также подчеркнул важность привлечения новых компаний:

Правительство республики активно работает над заключением меморандумов с организациями, заинтересованными в реализации своих проектов на территории парка.

Он отметил, что два меморандума были подписаны в ходе Ялтинского международного экономического форума в 2024 году.

Создание современного промышленного кластера, по словам Председателя Правительства, «позволит ускорить экономическое развитие региона, создать новые рабочие места и повысить уровень и качество жизни крымчан».

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым