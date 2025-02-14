Юрий Гоцанюк: реализация потенциала индустриального парка «Феодосия» позволит ускорить экономическое развитие региона

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел совещание, посвященное развитию потенциала индустриального парка «Феодосия», на котором были рассмотрены инвестиционные проекты, запланированные к реализации.
На данный момент уже подписаны соглашения с семью потенциальными резидентами, – отметил Председатель Правительства Крыма, добавив, что среди них находятся производители газобетонных блоков, металлоконструкций, оптоволокна, гипсокартона и уличной мебели.
Юрий Гоцанюк также подчеркнул важность привлечения новых компаний:
Правительство республики активно работает над заключением меморандумов с организациями, заинтересованными в реализации своих проектов на территории парка.
Он отметил, что два меморандума были подписаны в ходе Ялтинского международного экономического форума в 2024 году.
Создание современного промышленного кластера, по словам Председателя Правительства, «позволит ускорить экономическое развитие региона, создать новые рабочие места и повысить уровень и качество жизни крымчан».
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма