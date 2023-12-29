Юрий Гоцанюк: в 2023 году реализуется 135 объектов Госпрограммы социально-экономического развития Крыма

По словам Премьер-министра Крыма, в рамках поручения Президента в Крыму реализуется 12 нацпроектов, общая сумма составляет – 22 млрд. руб.

«Нацпроект «Здравоохранение». Проведено четыре капремонта в медучреждениях, построено 50 ФАПов, продолжается строительство двух поликлиник. Поставлено 121 единиц медицинского оборудования и 52 автомобиля.

Нацпроект «Экология». Выполнены работы по расчистке устья реки Салгир и Славянка, начато строительство трёх экотехнопарков в Сакском, Белогорском и Ленинском районах, общим объемом 860 тыс. ТБО в год. Завершены работы по рекультивации ТБО в Белогорске. Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Саки, продолжается строительство четырёх ФОКов – с. Перово, с. Доброе, пгт. Молодежное Симферопольского района и г. Судак, со сроком сдачи в 2024 году.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также средств, выделенных Правительством Москвы – благоустроено 52 общественных и 60 дворовых территорий на общую сумму 2,4 млрд руб. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполняются мероприятия по ремонту дорог, общей протяжённостью 161 км и ремонт мостовых сооружений. Сумма составила более 10 млрд руб., — говорит Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым