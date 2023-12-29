Юрий Гоцанюк: в 2023 году реализуется 135 объектов Госпрограммы социально-экономического развития Крыма

В 2023 году реализуется 135 объектов Госпрограммы социально-экономического развития Крыма, на которые предусмотрено 85,7 млрд руб. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом в программе «Главное интервью» на телеканале «Миллет» сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
В текущем году необходимо обеспечить завершение работ по 39 объектам. По состоянию на 20 декабря введено уже 17 объектов. Какие это объекты. Пять социальных объектов – три детсада, один МКД, а также объекты инженерной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, берегоукрепления, транспортные и газотранспортные объекты. Это канализационный коллектор в Симферополе, Бештерек-Зуйский водозабор, реконструкция канализационно-очистных сооружений и глубоководного выпуска в пгт. Орджоникидзе; строительство берегоукрепительных сооружений на р. Кача; семь объектов образования; три объекта дорог (мкрн. Каменка, Хошкельды в Симферополе, а также ремонт участка автодороги на участке Миндальное — Солнечная долина); один объект культурного наследия (музей Айвазовского в Феодосии). Завершаются работы на набережной им. В. Терешковой в Евпатории, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
По словам Премьер-министра Крыма, в рамках поручения Президента в Крыму реализуется 12 нацпроектов, общая сумма составляет – 22 млрд. руб.
«Нацпроект «Здравоохранение». Проведено четыре капремонта в медучреждениях, построено 50 ФАПов, продолжается строительство двух поликлиник. Поставлено 121 единиц медицинского оборудования и 52 автомобиля.
Нацпроект «Экология». Выполнены работы по расчистке устья реки Салгир и Славянка, начато строительство трёх экотехнопарков в Сакском, Белогорском и Ленинском районах, общим объемом 860 тыс. ТБО в год. Завершены работы по рекультивации ТБО в Белогорске. Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Саки, продолжается строительство четырёх ФОКов – с. Перово, с. Доброе, пгт. Молодежное Симферопольского района и г. Судак, со сроком сдачи в 2024 году.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также средств, выделенных Правительством Москвы – благоустроено 52 общественных и 60 дворовых территорий на общую сумму 2,4 млрд руб. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполняются мероприятия по ремонту дорог, общей протяжённостью 161 км и ремонт мостовых сооружений. Сумма составила более 10 млрд руб., — говорит Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма