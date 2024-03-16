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Юрий Гоцанюк: за вхождение Республики в состав России крымчане голосовали единодушно

Юрий Гоцанюк: за вхождение Республики Крым в состав России крымчане голосовали единодушно

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:10 16.03.2024

Председатель Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка в связи с десятой годовщиной Общекрымского референдума 2014 года подчёркивает, что крымчане десять лет назад выбрали свой путь, свою судьбу, выбрали Россию:

На историческом референдуме крымчане единодушно проголосовали за вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации.

Сегодня мы с гордостью вспоминаем события Крымской весны, радуемся тому, как преображается любимый Крым и уверенно смотрим в будущее.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и побед, — говорится в комментарии Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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С тегами: Крым и Россия

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