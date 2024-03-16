Юрий Гоцанюк: за вхождение Республики Крым в состав России крымчане голосовали единодушно

Председатель Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка в связи с десятой годовщиной Общекрымского референдума 2014 года подчёркивает, что крымчане десять лет назад выбрали свой путь, свою судьбу, выбрали Россию:
На историческом референдуме крымчане единодушно проголосовали за вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации.
Сегодня мы с гордостью вспоминаем события Крымской весны, радуемся тому, как преображается любимый Крым и уверенно смотрим в будущее.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и побед, — говорится в комментарии Юрия Гоцанюка.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия