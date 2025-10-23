Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Юрий Гоцанюк: «Задача — обеспечить своевременное завершение всех объектов, реализуемых в рамках нацпроектов»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:37 23.10.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провёл рабочее совещание по реализации национальных проектов «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Туризм и гостеприимство», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь».

Главная задача — обеспечить своевременное завершение всех объектов, — заявил Юрий Гоцанюк.

Особое внимание уделено региональному проекту комплексного обустройство туристического кода города Саки «Город Саки — источник силы и здоровья». При строительной готовности 90% подрядчику поручено активизировать работы, чтобы завершить строительство до конца текущего года.

В сфере благоустройства продолжаются работы в Приморском парке им. Войкова Керчи (готовность — 80%), общественном парке в пгт Гурзуф в районе ул. Приветная (65%) и «Городском саду» в Ялте (53%).

Также на совещании рассмотрен ход капитального ремонта детского сада № 12 в Ялте, стройготовность которого порядка 68%  Новоивановской средней школы им. Масько, Новосельской средней школы им. И. Жудова в Черноморском районе и Ковыльненской школы им. А. Смолко в Раздольненском районе.

Кроме того, были рассмотрены вопросы строительства новых поликлиник в Симферополе на ул. Балаклавская и в пгт Грэсовский на ул. Яблочкова. Также обсуждался ремонт восьми искусственных сооружений, два из которых находятся в высокой степени готовности — мост на участках автодороги  Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью и Нижнегорский – Белогорск – Фрунзе – Жемчужина до автодороги Нижнегорский – Белогорск.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

