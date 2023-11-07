Юрлиц будут исключать из ЕГРЮЛ, а ИП — из ЕГРИП в связи с отнесением к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций

Изменения внесены в связи с появлением в Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» новых оснований для исключения юрлиц и ИП из соответствующих реестров.
Также законом расширен перечень оснований для отказа в государственной регистрации. В частности, на три года ограничена возможность включения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях (участниках) и руководителе юрлица, исключенного из ЕГРЮЛ в связи с наличием в реестре недостоверных сведений о нем.
Кроме этого, согласно внесенным изменениям в ЕГРИП будут вноситься также сведения о том, что ИП является главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
Помимо прочего, законом из перечня документов, предоставляемых при государственной регистрации физлица в качестве ИП в регистрирующий орган, исключена копия паспорта гражданина РФ.
Федеральный закон от 02.11.2023 N 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
источник: КонсультантПЛЮС
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