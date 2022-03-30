 Южная Осетия может войти в состав России. В Крыму инициативу поддерживают

Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель, наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины – России, – сказал Бибилов в видеообращении, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

По его словам, сегодня Южная Осетия, Российская Федерация и весь мир «переживают переломный момент».

Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы, – сказал президент.

Бибилов отметил, что в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость Южной Осетии, произошло «первое за новейшую историю возрождение русского мира». Поэтому главная историческая, стратегическая цель осетинского народа – объединение в рамках одного государства – Российской Федерации.

Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем, – подчеркнул он.

В Крыму инициативу восприняли позитивно. По мнению Главы РК Сергея Аксёнова, вхождение Южной Осетии в состав России будет означать воссоединение с российской семьей народов.

Полностью поддерживаю заявление президента Республики Южная Осетия Анатолия Ильича Бибилова о вхождении в состав России как стратегической цели страны. Реализация этой цели будет означать воссоединение осетинского народа, который исторически принадлежит к огромной и дружной российской семье народов. Мы, крымчане, можем только приветствовать решение наших братьев. Россия – наш общий дом, — говорится в комментарии Главы Крыма.

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