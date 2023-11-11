Южнокорейские марки автомобилей лидируют в топе предпочтений российских автолюбителей

За последние несколько лет автомобильный рынок России сильно «перекроили». Как с точки зрения доступности тех или иных брендов на территории РФ в принципе, так и с точки зрения «состояния кошельков» самих российских автолюбителей.

Как ситуация складывается на данный момент? Эксперты отмечают, что предпочтения россиян в выборе той или иной марки, действительно, изменились. И если раньше большинство предпочитало взять «бывалого», но европейца, американца или японца, то сейчас чаша весов при выборе зачастую склоняется к новым автомобилям. Причём это вовсе не тот вариант, когда деньги девать некуда. Наоборот: активной популярностью пользуются крепкие бюджетные середняки. Страны-производители? Южнокорейские бренды набирают обороты по спросу. Так, купить авто KIA сегодня, отмечают знатоки, реально выгоднее, чем связывать свою дорожную судьбу с большинством европейских марок. И изначально — даже высококлассные авто здесь вполне доступны по цене, и в плане дальнейшей эксплуатации: элементарно — детали на такие машины в стране есть в прямом доступе. Как новые, так и б/у.

Кроме того, такому спросу способствуют, по словам специалистов, несколько факторов:

качество и надежность: автомобили KIA и Hyundai обрели репутацию надежных и качественных автомобилей. Многие модели этих марок получают высокие оценки в рейтингах надежности и тестах безопасности.

автомобили KIA и Hyundai обрели репутацию надежных и качественных автомобилей. Многие модели этих марок получают высокие оценки в рейтингах надежности и тестах безопасности. технологические инновации: KIA активно внедряет новые технологии в свои автомобили, включая современные системы безопасности, инфотейнмент, и эффективные топливные системы.

KIA активно внедряет новые технологии в свои автомобили, включая современные системы безопасности, инфотейнмент, и эффективные топливные системы. доступные цены: в целом, автомобили KIA и Hyundai предлагают хороший баланс между качеством и ценой, что привлекает широкий спектр потребителей.

в целом, автомобили KIA и Hyundai предлагают хороший баланс между качеством и ценой, что привлекает широкий спектр потребителей. широкий модельный ряд: марки предлагают разнообразные модели, начиная от компактных автомобилей до кроссоверов и SUV, что позволяет удовлетворить различные потребности покупателей.

марки предлагают разнообразные модели, начиная от компактных автомобилей до кроссоверов и SUV, что позволяет удовлетворить различные потребности покупателей. гарантийные условия: KIA и Hyundai предоставляют обширные гарантийные условия на свои автомобили, что создает дополнительный уровень уверенности для покупателей.

KIA и Hyundai предоставляют обширные гарантийные условия на свои автомобили, что создает дополнительный уровень уверенности для покупателей. экономичные двигатели: многие модели марок KIA и Hyundai оснащены экономичными и эффективными двигателями, что важно в условиях растущей важности экологических и топливных аспектов.

многие модели марок KIA и Hyundai оснащены экономичными и эффективными двигателями, что важно в условиях растущей важности экологических и топливных аспектов. современный дизайн: модели KIA часто отличаются стильным и современным дизайном, что также привлекает покупателей. Приведенные выше факторы в совокупности делают автомобили KIA и Hyundai привлекательными для различных категорий потребителей. И ещё один момент, который определяет востребованность авто от южнокорейских брендов. Машины предлагают официальные дилеры, что априори нивелирует массу проблемных моментов, с которыми сталкиваются автолюбители, приобретающие тех же японцев и европейцев из стран, ведущих с Россией «санкционную войну». Автомобили от официальных дилеров — почему «да» Покупка автомобиля у официального дилера или уполномоченного представителя марки обладает несколькими преимуществами: