За 7 лет виноградарские предприятия Крыма получили от государства почти два с половиной миллиарда рублей

За 7 лет виноградарские предприятия Крыма получили 2 млрд. 256 млн. рублей господдержки, увеличив закладку молодых виноградников более чем в 3 раза. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Виноградники Крыма динамично обновляются. С 2014 по 2020 годы удельный вес малопродуктивных виноградников возрастом свыше 20 лет снизился на 9,5%. Благодаря усилению мер господдержки отрасли виноградарства, за последние 7 лет заложено 3819 гектаров новых насаждений. До 2025 года планируется заложить еще 4 тысячи гектаров виноградников. В 2021 году бюджетом запланирована государственная поддержка отрасли виноградарства Республики Крым в размере 446,75 млн рублей, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также сообщил о том, что в этом году с начала уборочной кампании аграрии республики собрали более 120 тонн винограда.

Среднегодовое производство ягод винограда составляет 75–80 тысяч тонн, в благоприятные годы – более 100 тысяч тонн при средней урожайности 6,4 т/га. Урожай винограда 2021 года ожидается на уровне прошлого года.