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За боевые услуги. В Симферополе бойцу – участнику СВО вручили заслуженную награду

За боевые услуги. В Симферополе бойцу – участнику СВО вручили заслуженную награду

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:05 21.11.2023

Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев вручил медаль ЛНР «За боевые заслуги» симферопольцу, участнику боевых действий в зоне специальной военной операции — Вячеславу Тяптину.

За время службы получил 2 награды. Одну – сегодня, ранее – орден II степени «За заслуги перед Отечеством». Я считаю, защита своей Родины, своего Отечества – гражданский долг каждого, — поделился Вячеслав Тяптин.

Вячеслав, как и все участники СВО, — настоящий пример мужества и героизма, патриотизма и любви к Родине!

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За боевые услуги. В Симферополе бойцу – участнику СВО вручили заслуженную награду

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