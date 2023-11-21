За боевые услуги. В Симферополе бойцу – участнику СВО вручили заслуженную награду

Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев вручил медаль ЛНР «За боевые заслуги» симферопольцу, участнику боевых действий в зоне специальной военной операции — Вячеславу Тяптину.
За время службы получил 2 награды. Одну – сегодня, ранее – орден II степени «За заслуги перед Отечеством». Я считаю, защита своей Родины, своего Отечества – гражданский долг каждого, — поделился Вячеслав Тяптин.
Вячеслав, как и все участники СВО, — настоящий пример мужества и героизма, патриотизма и любви к Родине!
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