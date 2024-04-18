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За чей счет обучались в вузе, выясняют у молодых специалистов с высшим образованием 3 из 10 рекрутеров в у
иллюстрация: pikist.com

За чей счет обучались в вузе, выясняют у молодых специалистов с высшим образованием 3 из 10 рекрутеров в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:46 18.04.2024

В опросе сервиса SuperJob Старт карьеры приняли участие представители компаний и молодые специалисты из Крыма.

Дипломы вузов не содержат информации о том, обучался выпускник на бюджетной или платной основе, в государственных университетах можно учиться за деньги, а некоторые коммерческие вузы имеют бюджетные места. Но для большинства рекрутеров не важно, как учились молодые специалисты: за деньги или за счет бюджета (67% опрошенных). 1 из 10 менеджеров по подбору персонала выясняет у каждого выпускника вуза, пришедшего устраиваться на работу, как он обучался, на бюджетной или коммерческой основе: «Чтобы оценить уровень». Еще 23% рекрутеров интересуется формой обучения лишь у некоторых кандидатов: «Только тогда, когда есть несоответствие знаний, навыков, уровня изъяснения уровню диплома», — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Среди молодых специалистов с подобными вопросами приходилось сталкиваться каждому шестому (16%). Юношам чаще, чем девушкам (17 и 14% соответственно).

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Время проведения: 1—16 апреля 2024 года

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