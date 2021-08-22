За что Глава Крыма похвалил президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский исправно платит за свою недвижимость на Крымском полуострове. Об этом заявил Глава Крыма Сергей Аксёнов. Он назвал Зеленского «дисциплинированным» и выразил ему благодарность.
Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает, — сказал руководитель российского региона в эфире телеканала «Россия 24».
Он озвучил точную сумму ежемесячных платежей Зеленского «за коммуналку» — 6 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в 2013 году жена Зеленского Елена купила квартиру в Ливадии (Большая Ялта). Глава РК подтвердил информацию, что у лидера Украины есть квартира в Крыму.
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