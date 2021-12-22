За два года поезда «Таврия» перевезли в Крым и обратно более 3 миллионов пассажиров

Свыше 3 млн. пассажиров с момента открытия регулярного железнодорожного сообщения между Крымом и российскими городами воспользовались поездами «Таврия» для поездок на полуостров и обратно. Первый состав компании «Гранд сервис экспресс» отправился в Крым в декабре 2019 года после открытия движения по Крымскому мосту, сообщил журналистам в среду генеральный директор предприятия Александр Ганов.

23 декабря ровно два года, как первый поезд уехал благополучно из Санкт-Петербурга в Севастополь… За это время поездами «Таврия» мы перевезли более 3 млн. пассажиров, — цитирует Ганова ТАСС .

В общей сложности за два года по Крымскому мосту проследовало свыше 6,5 тысяч поездов дальнего следования «Таврия». При этом, как отметил генеральный директор «Гранд сервис экспресс», в 2020 году изначально планировалось перевезти гораздо больше пассажиров, около 2 млн. человек, однако из-за падения спроса на путешествия во время первой волны пандемии коронавируса фактически поездами воспользовалось 1,2 млн. пассажиров.

В то же время за 2021 год «Гранд сервис экспресс» смог перевезти более 2,3 млн. пассажиров без учета новогодних рейсов. В 2022 году предприятие рассчитывает, что его поездами воспользуется 2,7 млн. человек. Одним из основных факторов роста перевозок выступит перевод нескольких летних маршрутов в Крым в круглогодичный режим.

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