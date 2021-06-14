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За две недели крымские пиротехники уничтожили более 300 авиабомб различного калибра

За две недели крымские пиротехники уничтожили более 300 авиабомб различного калибра

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:07 14.06.2021

Очередная операция по уничтожению взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны проведена накануне Дня России в пятницу, 11 июня. Специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым уничтожили сразу 13 авиационных бомб путем контролируемого подрыва. Мощность взрыва превысила две тонны в тротиловом эквиваленте.

За две недели крымские пиротехники уничтожили более 300 авиабомб различного калибра

Все взрывоопасные предметы были найдены отрядом Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» в ходе проведения работ по разминированию территории Крепости «Керчь».

За две недели крымские пиротехники уничтожили более 300 авиабомб различного калибра

С начала работ «Лидера» на полуострове силами пиротехников Специального морского отряда уже уничтожено более ста авиационных бомб различного калибра, в их числе 21 ФАБ весом 1000 килограмм. При этом общее количество уничтоженных снарядов превысило 300 единиц, — уточнили в ГУ МЧС России по РК.

За две недели крымские пиротехники уничтожили более 300 авиабомб различного калибра

В Крыму именно это подразделение проводит обезвреживание авиационных и фугасных бомб и снарядов в Феодосии, Керчи и Ленинском районе. В начале июня пиротехниками была проведена самая масштабная в этом году операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

За две недели крымские пиротехники уничтожили более 300 авиабомб различного калибра

На открытой территории в окрестностях села Юркино и пгт. Багерово было обнаружено сразу 216 взрывоопасных предметов, в их числе 189 авиационных бомб. Все они были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

За две недели крымские пиротехники уничтожили более 300 авиабомб различного калибра

Осенью этого года специалисты Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым приступят к разминированию затопленного грузового теплохода «Жан Жорес» в акватории Феодосийского залива.

За две недели крымские пиротехники уничтожили более 300 авиабомб различного калибра

Фото: ГУ МЧС России по РК.

За две недели крымские пиротехники уничтожили более 300 авиабомб различного калибра

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