За две недели крымские пиротехники уничтожили более 300 авиабомб различного калибра

Очередная операция по уничтожению взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны проведена накануне Дня России в пятницу, 11 июня. Специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым уничтожили сразу 13 авиационных бомб путем контролируемого подрыва. Мощность взрыва превысила две тонны в тротиловом эквиваленте.

Все взрывоопасные предметы были найдены отрядом Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» в ходе проведения работ по разминированию территории Крепости «Керчь».

С начала работ «Лидера» на полуострове силами пиротехников Специального морского отряда уже уничтожено более ста авиационных бомб различного калибра, в их числе 21 ФАБ весом 1000 килограмм. При этом общее количество уничтоженных снарядов превысило 300 единиц, — уточнили в ГУ МЧС России по РК.

В Крыму именно это подразделение проводит обезвреживание авиационных и фугасных бомб и снарядов в Феодосии, Керчи и Ленинском районе. В начале июня пиротехниками была проведена самая масштабная в этом году операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

На открытой территории в окрестностях села Юркино и пгт. Багерово было обнаружено сразу 216 взрывоопасных предметов, в их числе 189 авиационных бомб. Все они были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Осенью этого года специалисты Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым приступят к разминированию затопленного грузового теплохода «Жан Жорес» в акватории Феодосийского залива.

Фото: ГУ МЧС России по РК.