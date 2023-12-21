За год из Крыма по линии МЧС в новые регионы страны доставлено 1 259 тонн гуманитарной помощи

На протяжении всего 2023 года силами Главного управления МЧС России по Республике Крым было отправлено 65 гуманитарных конвоев на освобождённые территории. Общий вес доставленных из Крыма грузов превысил 1 259 тонн. Их безопасность на всём пути следования обеспечивалась силами Министерства обороны РФ и Росгвардии.
В целях безопасности формирование грузов происходило только на складах Росрезерва. При этом доставка происходила только на склады Центров сбора гуманитарной помощи. В сортировке и фасовке продуктов питания и предметов первой необходимости активное участие принимали волонтеры и добровольцы общественных организаций. МЧС России, в свою очередь, полностью обеспечило погрузку и доставку всей гуманитарной помощи населению Херсонской и Запорожской областей, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.
Подчеркивается, что в 2024 году работа в данном направлении будет продолжена.
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С тегами: МЧС России в Крыму