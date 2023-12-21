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За год из по линии МЧС в новые регионы страны доставлено 1 259 тонн гуманитарной помощи

За год из Крыма по линии МЧС в новые регионы страны доставлено 1 259 тонн гуманитарной помощи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:25 21.12.2023

На протяжении всего 2023 года силами Главного управления МЧС России по Республике Крым было отправлено 65 гуманитарных конвоев на освобождённые территории. Общий вес доставленных из Крыма грузов превысил 1 259 тонн. Их безопасность на всём пути следования обеспечивалась силами Министерства обороны РФ и Росгвардии.

В целях безопасности формирование грузов происходило только на складах Росрезерва. При этом доставка происходила только на склады Центров сбора гуманитарной помощи. В сортировке и фасовке продуктов питания и предметов первой необходимости активное участие принимали волонтеры и добровольцы общественных организаций. МЧС России, в свою очередь, полностью обеспечило погрузку и доставку всей гуманитарной помощи населению Херсонской и Запорожской областей, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Подчеркивается, что в 2024 году работа в данном направлении будет продолжена.

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За год из Крыма по линии МЧС в новые регионы страны доставлено 1 259 тонн гуманитарной помощи

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