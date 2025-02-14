За год компании-участники территориальных кластеров создали в Крыму свыше 1,2 тысяч новых рабочих мест

За год компании-участники территориальных кластеров создали 1 276 новых рабочих мест в Республике Крым. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Напомним, в настоящее время в регионе действуют шесть кластеров: ИТ-кластер, кластер производства локального электротранспорта, медико-биологический, туристический, агропромышленный-биотехнологический и креативный кластеры.
Поддержка крымских компаний осуществляется Центром кластерного развития – структурным подразделением Центра «Мой бизнес» Республики Крым. По итогам 2024 года он оказал 526 консультаций участникам кластеров, а также вывел на рынок 29 новых видов товаров и услуг.
На сегодняшний день участниками Центра кластерного развития стали 829 предпринимателей. Все они могут получить различные услуги на условиях софинансирования, оплатив 5% от общей стоимости, — напомнила Ирина Кивико.
Центр «Мой бизнес» Республики Крым работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», открыт для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также научных организаций и представителей органов власти.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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