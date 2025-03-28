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За год объём инвестиций, привлеченных в основной капитал в Республике Крым, составил 289,3 млрд рублей
фото: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

За год объём инвестиций, привлеченных в основной капитал в Республике Крым, составил 289,3 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 22:41 28.03.2025

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации в Республике Крым в 2024 году в основной капитал привлечено 289,3 млрд рублей. В общей сложности в 2022-2024 годах в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации привлечено 560,7 млрд рублей, за исключением средств федерального бюджета. Об этом, выступая с докладом на заседании Экономического совета под руководством Председателя Государственного Совета РК Владимира Константинова, сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В течение года в Крыму было подписано 42 новых инвестиционных соглашения с общим заявленным объёмом инвестиций 68,5 млрд руб. Важно отметить, что благодаря принимаемым мерам Республика Крым заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, прочно закрепившись в числе лидеров, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико. 

Вице-премьер наполнила, что во многом высокие показатели инвестиционной деятельности в Республике Крым стали достижимы благодаря внедрению Регионального инвестиционного стандарта 2.0, а также Муниципального инвестиционного стандарта.

На сегодняшний день в тесном взаимодействии с муниципальными образованиями республики продолжается системная работа по поиску и формированию новых инвестиционных площадок, количество которых по итогам 2024 года составило 117 единиц. Все эти данные были отображены в реестре, а также на Инвестиционной карте региона, — уточнила Ирина Кивико.

Вице-премьер напомнила, что в настоящее время на территории республики реализуется 273 инвестпроекта, с фактически вложенным объёмом инвестиций 186,3 млрд рублей, в рамках которых планируется создать 12,4 тысячи рабочих мест. Наибольшее предпочтение инвесторы отдают таким отраслям как курорты и туризм, а также жилищное строительство и сельское хозяйство.

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Популярным механизмом привлечения инвестиций, по словам Ирины Кивико, остаётся свободная экономическая зона. Общий объём заявленных инвестиций по заключенным договорам с участниками СЭЗ достигли отметки 248 млрд рублей, а в результате их реализации в Крыму планируется создать более 69 тысяч рабочих мест.

Также в республике продолжается работа по созданию инвестиционной инфраструктуры. В конце года был введён в эксплуатацию индустриальный парк «Феодосия». В настоящее время, в отношении наполнения парка, ведётся работа по заключению меморандумов с потенциальными резидентами. Общий планируемый объём инвестиций составляет 4,5 млрд рублей.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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